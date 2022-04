Napoli-Roma diretta LIVE ore 19: Zaniolo e Abraham in attacco

Nel Napoli out Ospina, al suo posto c'è Meret

Redazione

Alle 19 la Roma torna in campo dopo la vittoria in Conference League contro il Bodo/Glimt. Sfida contro i partenopei al Maradona che sono ancora in lotta per lo scudetto. I giallorossi potrebbero avvicinarsi alla Juventus che sabato ha pareggiato 1-1 con il Bologna. Un po' di turnover per la Roma, in difesa davanti al solito Rui Patricio giocheranno Mancini, Smalling e Kumbulla al posto di Ibanez. Un turno di riposo per Mkhitaryan, Oliveira torna titolare a centrocampo vicino a Cristante. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski. Davanti alle spalle di Abraham ci saranno Pellegrini e Zaniolo. Il 22 giallorosso tornerà dal 1' in campionato dopo la tripletta di giovedì. Spalletti non ha dubbi di formazione, ci saranno tutti i titolari. 4-3-3 con Osimhen davanti insieme a Politano e Insigne. Conferma sulla destra per Zanoli che giocherà in difesa insieme a Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In porta, con Ospina out per influenza, c'è Meret, mentre a centrocampo Anguissa è sicuro del posto da titolare. Vicino a lui uno tra Lobotka e Fabian Ruiz.

Napoli-Roma: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Lobotza; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti. A disposizione: Idasiak, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Tuanzebe, Elmas, Demme, Ruiz, Lozano, Mertens, Ounas

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Ibanez, Maitland-Niles, Vina, Bove, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

Arbitro: Di Bello. Assisenti: Meli - Valeriani. Var: Di Paolo. AVar: Ranghetti. Quartouomo: Sozza.

PREPARTITA - Ultima occasione per il Napoli per tornare a lottare per lo scudetto. La Roma può accorciare sulla Juventus fermata sabato dal Bologna in casa. I giallorossi potrebbero anche approfittare del passo falso della Lazio e allungare in classifica. Possibile turnover per la squadra di Mourinho che sabato affronterà l'Inter a San Siro e poi dovrà pensare alla semifinale di Conference League

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti disponibili per Mourinho, prima trasferta per Spinazzola dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per 9 mesi. Ballottaggio in difesa tra Ibanez e Kumbulla e a centrocampo tra Mkhitaryan e Oliveira. Tornerà dal 1' Zaniolo dopo la tripletta di giovedì contro il Bodo.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18:30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Incontro numero 150 in Serie A tra Napoli e Roma: ben 51 delle precedenti 149 sfide sono terminate in parità (46 successi campani, 52 capitolini); solo contro il Torino la squadra campana ha pareggiato più gare nel massimo campionato (55). Perfetto equilibrio negli ultimi sei precedenti in terra campana tra Napoli e Roma: due successi per parte e due pareggi; in questi sei incontri sono stati segnati 19 gol in totale, 3.2 di media a match.