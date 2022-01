Milan-Roma diretta LIVE ore 18.30: gioca Pellegrini, fuori Cristante

Alle 18.30 il calcio d’inizio del match. Mourinho con tutti i titolari a differenza di Pioli che deve fare a meno di molti calciatori

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Milan- Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18.30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN , potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi , con il commento tecnico di Simone Tiribocchi . In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'ultima vittoria della Roma in casa del Milan risale al 1 ottobre 2017: 0-2 a San Siro con le reti di Dzeko e Florenzi. In generale però è dal 27 ottobre 2019 che la Roma non vince contro il Milan: negli ultimi 4 incotri 3 vittorie per i rossoneri e un pareggio per 3-3. All'andata, in questa stagione, 2-1 in trasferta per la squadra di Pioli. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate due volte: il 3-3 dell'andata (doppietta di Ibra e Saelemaekers per il Milan, Dzeko, Kumbulla e Veretout per la Roma), al ritorno, invece, il 28 febbraio, successo rossonero nella Capitale per 1-2 con i gol di Kessie, Veretout e Rebic.