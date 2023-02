Primavera, la Roma cade ancora. Pagano non basta: la Samp vince 2-1

Altro tonfo della Roma primavera. Dopo tre sconfitte consecutive e il ritorno alla vittoria con l'Udinese, i giallorossi perdono nuovamente, stavolta in casa della Sampdoria. Una partita che sa di beffa in realtà per i giallorossi, ko per 2-1 a Bogliasco pur avendo sostanzialmente quasi sempre condotto il gioco. Ma gli errori della difesa condizionano il risultato finale. In vantaggio ci vanno proprio i blucerchiati grazie a Ivanovic al 13', con la retroguardia giallorossa disattenta e poco reattiva nei posizionamenti. A fine primo tempo di pensa Pagano con un super gol al 40' a rimettere il risultato in parità. Il numero 10, insieme a Cassano, è il più in palla ma i compagni non sono allo stesso livello, senza contare che Tantalocchi - portiere della Samp - è invece attentissimo e pronto in ogni situazione. La Roma spinge tanto, ma rischia anche parecchie volte. E alla fine capitola al 67', con Cecchini libero dentro l'area di colpire di testa. La squadra di Guidi resta al primo posto in classifica, ma con soli due punti di distanza sulle inseguitrici, che sono ben quattro. E soprattutto sono quattro sconfitte nelle ultime cinque.