LIVE Primavera, Roma-Juve 1-0: triplo cambio per la Juve

Roma e Juventus si sfidano in una grande classica del calcio italiano, che negli ultimi anni è stata tale anche a livello giovanile. A Trigoria i giallorossi ospitano i bianconeri, in una stagione che per entrambe non sta riservando grandi soddisfazioni. In classifica sono infatti in enorme ritardo rispetto alla vetta dell'Inter, rispettivamente a 14 e 13 punti. Quella di oggi è un'occasione per affondare la rivale e provare la risalita, sfruttando anche il ko del Milan.