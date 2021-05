LIVE Coppa Italia Femminile, Milan-Roma 0-0: si va ai rigori

Le giallorosse di Betty Bavagnoli hanno un appuntamento con la storia: stasera si gioca per il primo trofeo del club

Milan-Roma, appuntamento con la storia. Le giallorosse stasera combattono per portare a casa il primo trofeo della storia del club, ad eccezione dei due campionati Primavera vinti dalle giallorosse. La finale di Coppa Italia è arrivata in modo inaspettato: eliminando la Juventus, anche quest'anno campione d'Italia. Le bianconere in campionato non hanno mai perso una partita, mentre le ragazze di Betty Bavagnoli sono riuscite a batterle nella doppia sfida delle semifinali.