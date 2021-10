Juventus-Roma 20:45 diretta LIVE: probabili formazioni e dove vederla

La Roma sfida la Juventus a Torino per la centesima volta. L'obiettivo è tornare a vincere nei big match ed espugnare l'Allianz Stadium

José Mourinho e la Roma tornano all'Allianz Stadium per l'ottava giornata di Serie A, i giallorossi devono dimostrare di sapere reggere il confronto con le big confermando quanto di buono fatto finora.

PREPARTITA- La Roma ritrova lo stadio dove ha vinto solo una volta in dodici precedenti. Di fronte la Juventus, che oltre a Dybala, dovrà fare a meno anche di de Ligt. Mourinho invece si affida alla sua formazione titolare, compreso Vina, tornato appena ieri dal Sud America. Abraham sembra essere in vantaggio su Shomurodov nonostante abbia fatto un solo allenamento in gruppo.

ULTIME DA TRIGORIA - Ieri in conferenza stampa Mourinho ha confermato la convocazione di Abraham e Vina. Lo Special One, quindi, ha tutti gli effettivi a disposizione eccezion fatta per il lungodegente Spinazzola e Smalling, ancora alle prese con il problema alla coscia.

DOVE VEDERLA - Juventus-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire la partita basterà scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Forzaroma.info vi terrà aggiornati con la cronaca live e tramite in canali Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI- La partita di stasera sarà lo Juventus-Roma numero 100 considerando tutte le competizioni. I precedenti non sorridono ai giallorossi che in 99 sfide ne hanno vinte solo 13, con 21 pareggi e 65 vittorie bianconere. È la terza volta che questo match capita all'ottava giornata di campionato (2 k.o. e 1 pareggio). Mourinho (che i bianconeri li ha battuti 4 volte su 7 sfide totali) sarà il 47° allenatore ad affrontare la Vecchia Signora seduto sulla panchina romanista, a guidare questa particolare classifica è Liedholm con 26 incontri. Sono 8 invece gli incontri tra lo Special One e Massimiliano Allegri che si è dovuto arrendere al portoghese per 4 volte, le restanti si dividono in 2 pareggi e 2 vittorie per il livornese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Villar, Bove, Zalewski, Mayoral, El Shaarawy, Shomurodov, Carles Perez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa. All. Allegri. A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Arthur, Kulusevski, Ramsey, McKennie, Morata, Kaio Jorge

Arbitro: Orsato. Assistenti: Bindoni-Bresmes. IV uomo: Colombo. Var: Nasca. Avar: Costanzo