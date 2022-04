Inter-Roma diretta LIVE ore 18: Veretout al posto di Cristante

I giallorossi sono a caccia del 13esimo risultato utile consecutivo

Redazione

Alle ore 18 ci sarà il calcio d’inizio della sfida tra Inter e Roma. I giallorossi sono a caccia del 13esimo risultato utile consecutivo. I nerazzurri vengono dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan. La Roma giovedì giocherà la semifinale d’andata di Conference League ma nonostante questo non ci sarà turnover per la sfida di oggi. Mourinho non ha parlato ieri in conferenza stampa ma non ci dovrebbero essere molti dubbi di formazione, out per infortunio Cristante al suo posto pronto Veretout. Assente anche Zaniolo per squalifica. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce Zalewski e Karsdorp mentre a centrocampo torna Oliveira vicino al francese. Dietro ad Abraham capitan Pellegrini e Mkhitaryan. Pochi problemi per Simone Inzaghi che deve fare a meno di Vidal, mentre gli altri sono tutti a disposizione dell’ex mister della Lazio. In attacco ci sarà Edin Dzeko che ha segnato alla Roma sia all’andata che nei quarti di finale di Coppa Italia. Sfida tra numeri 9, Abraham affronterà per la prima volta i nerazzurri in Serie A dopo la squalifica della partita dello stadio Olimpico terminata 0-3 per l’Inter.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All: S. Inzaghi. A disposizione: Radu, Ranocchia, Kolarov, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All: Mourinho. A disposizione: Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Vina, Spinazzola, Bove, Diawara, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

Arbitro: Sozza di Seregno Guardalinee: Carbone e Bindoni. Quarto uomo: Meraviglia Var: Aureliano AVar: Di Iorio

PREPARTITA - La Roma insegue il tredicesimo risultato utile di fila in campionato ed è reduce dal pareggio contro il Napoli ottenuto al 91’ grazie alla rete di El Shaarawy. L’Inter è in corsa per lo scudetto e ha ottenuto martedì l’accesso alla finale di Cppa Italia dove affronterà la Juventus l’11 maggio. I giallorossi non hanno ancora battuto i nerazzurri in stagione. Vittoria degli uomini di Inzaghi sia in campionato all’Olimpico che in Coppa Italia a San Siro.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione di Mourinho ad eccezione di Zaniolo che è squalificato e di Cristante che è out per un problema alla zona lombare. Entrambi torneranno a disposizione del mister per la gara contro il Leicester in Conference League. Coppia inedita centrocampo con Veretout e Sergio Oliveira.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Inter-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 17:15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L’Inter ha vinto le ultime due sfide di Serie A TIM contro la Roma e non ottiene tre successi consecutivi contro i giallorossi nella competizione dal 1999 (quattro in quell’occasione). Risale invece al 1991/92 l’ultima stagione in cui i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata in entrambe le gare di campionato contro i capitolini. I nerazzurri non perdono contro la Roma in Serie A TIM al Meazza dal 26 febbraio 2017 (3-1 giallorosso che ha visto l’unica doppietta nel torneo di Radja Nainggolan). Da allora tre pareggi e un successo interista.