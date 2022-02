Diretta LIVE Inter-Roma, ufficiale: Pellegrini in panchina, torna Veretout

Giallorossi in campo a San Siro contro Inzaghi per guadagnarsi la semifinale

Redazione

Dopo il pareggio amaro contro il Genoa in campionato, la Roma torna in campo in Coppa Italia per i quarti di finale. Ad attenderla a San Siro c'è l'Inter, reduce dalla delusione per il derby perso in rimonta dopo aver dominato la gara per larghi tratti. Fischio d'inizio alle 21.

INTER ROMA

19:50 20:14 - 8 feb Giallorossi sul campo di San Siro 19:40 20:13 - 8 feb Formazione ufficiale della Roma. Pellegrini parte dalla panchina. Tornano Veretout a centrocampo e Vina sulla sinistra. In attacco confermata la coppia Zaniolo-Abraham

Inter-Roma, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. A disp.: Radu, Cordaz, Ranocchia, De Vrij, Kolarov, Dimarco, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu Vidal, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov. All.: Mourinho

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Galetto-Vecchi. IV Uomo: Gariglio. Var: Pairetto. AVar: Preti.

PREPARTITA - Come ormai di consueto per le partite infrasettimanali non di Conference League, Josè Mourinho non ha palato nel pre partita per presentare la sfida alla sua ex squadra. Il suo rivale di questa sera Simone Inzaghi invece ha messo in guardia i suoi soprattutto dopo la beffa nel derby: "La Coppa Italia è un obiettivo molto importante per noi. Domani incontriamo una squadra forte, che può battere qualsiasi avversario sempre. Hanno tantissimi giocatori di qualità, un grandissimo allenatore come Mourinho e noi dovremmo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente, però sappiamo che il calcio è fatto di episodi". Chi vince il match di questa sera approderà direttamente alle semifinali di Coppa Italia dove ad attenderla ci sarà la vincente dell'altra sfida tra romani e milanesi ovvero Milan-Lazio.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho ritrova almeno per la panchina il capitano Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso, dopo il riacutizzarsi del dolore alla cicatrice del vecchio infortunio, torna dunque a disposizione dopo un periodo di stop che lo ha costretto a saltare anche il raduno della Nazionale. L'unico assente sarà dunque il lungodegente Spinazzola.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Inter e Roma sarà trasmessa su Canale 5, o in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. La telecronaca Mediaset della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani, con Roberto Cravero al commento tecnico. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 dicembre scorso, quando i nerazzurri di Inzaghi passeggiarono sul prato dell'Olimpico, battendo la Roma per 3-0. Sono 21 i precedenti in Coppa Italia tra le due squadre, tra il 2005 e il 2013 Inter e Roma si sono affrontate ben 13 volte: il bilancio è in favore dei nerazzurri, che hanno vinto 12 volte contro i 7 successi dei giallorossi. Due invece i pareggi. L'ultima sfida tra queste due squadre in Coppa Italia risale alla stagione 2012/13. Quella volta però la sfida era valida per le semifinali, con la Roma che vinse sia nel match d’andata sia al ritorno: 2-1 all’Olimpico e 2-3 a San Siro con doppietta di Destro e gol di Torosidis.