Genoa-Roma diretta LIVE, UFFICIALE: Zaniolo fuori, c’è Mkhitaryan

La cronaca della sfida delle 20:45

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A torna in campo. La Roma lo fa contro il Genoa in trasferta nel posticipo delle 20:45. I giallorossi sperano di tornare alla vittoria per non perdere ulteriore contatto dal quarto posto, distante attualmente sei punti.

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Biraschi; Cambiaso, Badelj, Sturaro, Rovella, Galdames; Pandev, Ekuban. A disp.: Semper, Marchetti, Sabelli, Ghiglione, Vanheusden, Touré, Hernani, Melegoni, Kallon, Buksa, Behrami, Bianchi. All.: Shevchenko.

ROMA (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Ibanez; El Shaarawy, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Abraham, Shomurodov. A disp.: Fuzato, Boer, Tripi, Smalling, Diawara, Bove, Darboe, Zaniolo, Carles Perez, Zalewski, Felix, Borja Mayoral. All.: Mourinho.

Arbitro: Irrati Guardalinee: Tegoni e Di Gioia IVuomo: Manganiello Var: Pairetto Avar: Alassio

PREPARTITA - "È un momento difficile" ha detto ieri Mourinho, ma la Roma non può sbagliare. Contro il Genoa i giallorossi hanno solo un risultato. Il quarto posto è distante sei punti e i giallorossi cominciano il match dall'ottava posizione, ma con la possibilità di riportarsi a un match di distanza dall'Atalanta. Abraham vuole segnare per il secondo match consecutivo e trascinare i suoi fuori dalle sabbie mobili. Shevchenko proverà a fare lo sgambetto alla prima da tecnico dei liguri.

LE ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho dovrà fare a meno di due calciatori che sono alle prese con il Covid: si tratta di Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Recuperato invece Smalling, out ancora Spinazzola.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 20:15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

I PRECEDENTI - Sono 108 i precedenti in Serie A tra Genoa e Roma, con 52 vittorie giallorosse, 24 pareggi e 32 successi del Grifone. In casa rossoblu sono 12 le vittorie della Roma, a fronte di 17 pareggi e 25 affermazioni dei padroni di casa, che non battono però i loro avversari a Marassi dal 18 maggio 2014, 1-0 con la rete di Fetfatzidis nell’ultima giornata di quel campionato.