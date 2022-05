Fiorentina-Roma in diretta LIVE alle 20:45: in dubbio Zaniolo, Ibanez e Zalewski

I giallorossi vanno a Firenze per assicurarsi un posto in Europa

Redazione

Conquistata la finale di Conference, la Roma torna in campo anche in campionato per assicurarsi una seconda via di accesso alla prossima stagione europea del prossimo anno. Mourinho dovrebbe fare qualche cambio senza destrutturare l'undici titolare visto nelle ultime gare. I viola, invece, proveranno a rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive in Serie A (quattro se si considera quella a Torino contro la Juventus in Coppa Italia).

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.A disposizione: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Bonaventura, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Lo. Pellegrini; Felix, Abraham. A disposizione: Fuzato, Spinazzola, Ibañez, Maitland-Niles, Oliveira, Zalewski, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Vecchi e Rocca. Quarto ufficiale: Sacchi. Var: Banti. Avar: Santoro.

PREPARTITA - Mourinho cambia tre uomini rispetto alla gara di ritorno contro il Leicester. In difesa ci sarà Kumbulla al posto di Ibanez. Riposerà anche Zalewski in favore di Vina mentre Karsdorp sembra essere in vantaggio su Maitland-Niles. In attacco Abraham farà coppia con Shomurodov o Felix. Infatti, Zaniolo non dovrebbe giocare. Almeno non dall'inizio.

ULTIME DA TRIGORIA - Come da qualche settimana a questa parte, lo Special One ha tutti i suoi effettivi a disposizione. Unico assente, e di un certo rilievo, è Mkhitaryan ancora alle prese con lo stiramento del flessore. Dovrebbe tornare in gruppo poco prima della sfida al Feyenoord.

DOVE VEDERLA - Il match del Franchi i viola e la Roma si potrà vedere in diretta Tv su DAZN grazie a una Smart TV con l’app che su tutte le tv collegate a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, oppure sarà disponibile in streaming sempre sull'app di DAZN. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Massimo Donati. La diretta testuale sarà disponibile sul sito ForzaRoma.info.

CURIOSITA' - In casa della Fiorentina, in campionato, risultano 83 partite: 17 successi della Roma, 32 pareggi, 34 affermazioni gigliate. La Roma ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro i viola e potrebbe diventare la prima squadra a batterli in sei incontri consecutivi nella competizione dal Milan (sette tra il 2008 e il 2011). Nonostante la sconfitta nell’ultima gara esterna contro l’Inter, la Roma ha trovato il gol per la nona trasferta consecutiva in Serie A. I giallorossi potrebbero arrivare a 10 match fuori casa di fila con almeno un gol all’attivo in un singolo campionato per la prima volta dalle ultime 10 gare della stagione 2016-17 con Luciano Spalletti in panchina. Mourinho non ha mai perso contro la squadra viola in cinque precedenti.