Finale U18, Roma-Genoa 1-2: Vassallo riporta in vantaggio i rossoblù

Al Dino Manuzzi di Cesena si gioca la finale scudetto Under 18

Alle 19 si gioca la finale scudetto del campionato Under 18. La Roma al Dino Manuzzi di Cesena affronta il Genoa. In regular season i giallorossi hanno battuto il Grifone 5-0 sia all'andata che al ritorno. Inoltre ha impressionato nella semifinale di venerdì contro l'Atalanta per 6-0. Ora c'è uno scudetto in palio, che vinca il migliore.