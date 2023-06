Finale scudetto Under 17, Roma-Inter 2-1: finisce il primo tempo – LIVE

A giocarsi lo scudetto Under 17 Serie A e B saranno questa sera Roma e Inter, tra le grandi protagoniste della stagione 2022-23. La finale di gioca allo stadio del Conero di Ancona. La Roma di Ciaralli, che ha chiuso il girone C al primo posto con 63 punti, ha raggiunto la finale dopo aver superato l'Atalanta ai quarti (vittoria 1-0 all'andata fuori casa e 3-0 al ritorno in casa) e il Milan in semifinale (2-0, gol di Bah e Della Rocca).