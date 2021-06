Diretta LIVE Turchia-Italia: le formazioni ufficiali, ok Spinazzola e Florenzi

Gli Azzurri scendono in campo per la gara inaugurale della competizione

Iniziano gli Europei! Con un anno di ritardo, a causa Pandemia, l'Italia apre la competizione nella gara inaugurale con la Turchia all'Olimpico. Partono dal primo minuto due giallorossi: Leonardo Spinazzola e Alessandro Florenzi. In panchina un altro giocatore della Roma, Cristante, così come tra le fila turche, dove c'è Under. Pellegrini invece ieri ha lasciato il ritiro a causa infortunio.