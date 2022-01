Empoli-Roma diretta LIVE ore 18.00: ballottaggio tra Smalling e Ibanez

Le due squadre si sfideranno per la 4a gara del girone di ritorno. Torna Karsdorp, fuori Veretout

Redazione

Calcio d’inizio alle 18 per la quarta giornata del girone di ritorno. La Roma deve dare continuità alla vittoria interna contro il Cagliari per 1-0 e al successo in Coppa Italia contro il Lecce. I toscani, vera sorpresa del campionato, nell’ultima giornata hanno pareggiato 1-1 contro il Venezia. In Coppa sono stati eliminati dall’Inter ai tempi supplementari.

Le probabili formazioni di Empoli-Roma

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci; Henderson; Bajrami, Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli

A disp. Ujkani, Furlan, Ismajli, Tonelli, Fiamozzi, Rizza, Pezzola, Damiani, Stulac, Bandinelli, La Mantia.

Roma (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Oliveira, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix; Abraham. All. Mourinho

A disp. Fuzato, Boer, Kumbulla, Smalling, Maitland-Niles, Bove, Veretout, Zalewski, Perez, Shomurodov, El Shaarawy

Arbitro: Fabbri. Guardalinee: Alassio - Rocca. Quarto Uomo: Giua. VAR: Abisso. AVAR: Prenna.

PREPARTITA - Alle 18 la Roma sfida l’Empoli per la quarta giornata del girone di ritorno. I giallorossi sono alla ricerca della terza vittoria di fila. Dopo aver battuto il Cagliari 1-0 e il Lecce 3-1 in Coppa Italia. I toscani sono la rivelazione del campionato. 29 punti in campionato, solo 6 punti sotto alla Roma. Nell’ultima gara hanno pareggiato 1-1 con il Venezia in trasferta.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho recupera Smalling e El Shaarawy. L’inglese è in ballottaggio con Ibanez, mentre l’esterno ex Milan partirà dalla panchina. Confermato Sergio Oliveira a centrocampo insieme a Cristante. Un turno di riposo per Veretout. Pellegrini ancora out, davanti ci saranno Zaniolo, Mkhitaryan, Felix e Abraham.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Empoli-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 17:30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Questa sarà la 32a sfida in tutte le competizioni tra Empoli e Roma.La squadra toscana ha vinto solo 4 dei 31 confronti precedenti contro i giallorossi, lasciando il successo alla Roma in 21 occasioni e pareggiando 6 volte. La Roma ha vinto 2-0 sia la gara d'andata all'Olimpico che l'ultima partita disputata al Castellani contro l'Empoli in Serie A TIM nell'ottobre 2018. Più in generale sono quattro le vittorie consecutive della Roma sull'Empoli in tutte le competizioni.