Roma-Verona ore 18 diretta LIVE: formazioni ufficiali, out Zaniolo

Mourinho e la Roma ospitano in un Olimpico sold out il Verona di Tudor che sente odore d'Europa. I giallorossi dovranno cambiare marcia dopo i due pareggi consecutivi

La Roma all'Olimpico contro il Verona deve riscattare due pareggi ottenuti contro Genoa e Sassuolo con prestazioni deludenti. Il Verona vuole alimentare ancora di più i propri sogni europei visto che in caso di tre punti oggi, andrebbe a -1 proprio dai giallorossi. Mourinho dovrà fare a meno di 9 calciatori, tra i quali ci sono pedine fondamentali come Zaniolo e Mkhitaryan e perciò si affiderà nuovamente al tandem d'attacco Felix-Abraham che non ha entusiasmato a Reggio Emilia.

17:16 - 19 feb Ufficiali le formazioni scelte dai due allenatori: ROMA (4-3-1-2):Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Abraham, Felix. A disp.:Mastrantonio, Fuzato, Veretout, Diawara, Bove, Darboe, Missori, Zalewski, Volpato, Keramitsis. All.: Josè Mourinho VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp.: Chiesa, Berardi, Lasagna, Bessa, Berardi, Sutalo, Coppola, Retsos, Hongla. All: Igor Tudor

PREPARTITA - La Roma è chiamata ad invertire la rotta e a ritrovare la vittoria che manca ormai dalla partita contro il Cagliari. All'Olimpico gli uomini di Mourinho dovranno riscattare le ultime deludenti prestazioni ma dovranno provarci con una formazione molto rimaneggiata viste le moltw assenze. La zona europea sta scappando sempre di più e i giallorossi non possono più permettersi di fare passi falsi. Tudor avrò a disposizione la formazione ideale, fatta eccezione per Veloso che non è stato convocato, e il suo tridente offensivo fa paura a tutti visto che il Verona è l'unica squadra nei top 5 campionati europei ad avere tre giocatori, ovvero Barak, Simeone e l'ex Caprari, con 9 gol segnati. I padroni di casa saranno sostenuti ancora una volta da un'Olimpico sold-out che nonostante il periodo non brillante della squadra, continua a non far mancare il proprio sostegno.

ULTIME DA TRIGORIA - Le defezioni sono molte e importanti per questa sfida. All'appello mancano 9 giocatori tra i quali Zaniolo, fuori per un fastidio al quadricipite e Mkhitaryan indisponibile. Mancini è fuori per squalifica e Ibanez sarà out per almeno un altro mese e dunque gli uomini di ruolo al centro della difesa sono solo Smalling e l'ex Kumbulla. Mourinho dovrà fare a meno anche di El Shaarawy, Shomurodov, Carles Perez, Spinazzola e Boer.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Mancini, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma ha vinto 5 delle ultime 7 partite contro il Verona ma lo scontro più recente, datato 19 settembre, è stato vinto dagli ospiti che erano alla prima partita con Tudor in panchina. In caso di vittoria, gli ospiti riuscirebbero a portare a casa 6 punti contro la Roma nello stesso campionato, cosa che non accade dalla stagione 1968/69. La Roma è imbattuta in match casalinghi contro il Verona da 24 incontri, nei quali ha ottenuto 19 vittorie e 5 pareggi.