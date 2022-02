Spezia-Roma diretta LIVE ore 18.05: torna Mkhitaryan dal 1′

Calcio d’inizio del match posticipato di 5 minuti per protesta contro la guerra in Ucraina. Zaniolo in dubbio

Redazione

La Roma torna in campo dopo il pareggio interno con il Verona 2-2, ottenuto grazie alle reti di Volpato e Bove. Calcio d’inizio alle 18.05 e non alle 18 per protesta contro la guerra in Ucraina. Non ci sarà Mourinho in panchina, squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo. Al suo posto Salzarulo e non Foti perché l’ex Sampdoria non ha ancora il patentino per allenare. Partita fondamentale per i giallorossi per continuare la rincorsa al quarto posto distante 6 lunghezze. Occasione per superare la Fiorentina, sconfitta 2-1 ieri sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo e per recuperare punti sulla Lazio impegnata nel posticipo con il Napoli. Davanti non ci sarà Zaniolo per scelta tecnica. Dietro ad Abraham ci saranno Mkhitaryan e Pellegrini. Out Oliveira e Felix, ha recuperato invece Ibanez. Scelte obbligate a centrocampo, giocheranno Veretout e Cristante con Karsdorp e Vina sulle fasce. Ibanez ancora non partirà dal primo minuto quindi davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Kumbulla. La squadra di Thiago Motta ha pochi indisponibili ed è a caccia di punti salvezza dopo le ultime prestazioni deludenti. I bianconeri hanno battuto in questa stagione il Napoli e il Milan. 4-3-3 per i liguri con l’ex giallorosso Daniele Verde in attacco insieme a Nzola e Gyasi.

Spezia-Roma: probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Nzola,Gyasi. All. Thiago Motta A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Ferrer, Bourabia, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Antiste, Agudelo, Strelec.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Salzarulo A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Ibanez, Keramitsis, El Shaarawy, Bove, Zalewski, Volpato, Carles Perez, Shomurodov, Zaniolo

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Mondin e Scatragli. IV Uomo: Paterna. Var: Di Paolo. Avar: De Meo

PREPARTITA - Calcio d’inizio alle 18.05, con cinque minuti di ritardo come in tutti i campi per protesta contro la guerra in Ucraina. Non ci sarà Mourinho in panchina ma Salzarulo. Torna Mancini dopo la squalifica in difesa e Mkhitaryan dopo l’infortunio. L’armeno giocherà insieme a Pellegrini dietro ad Abraham. Fuori Zaniolo per scelta tecnica. Karsdorp sulla destra favorito su Maitland-Niles.

ULTIME DA TRIGORIA - La Roma recupera Shomurodov, El Shaarawy, Mkhitaryan e Ibanez ma perde Oliveira e Felix. Per il portoghese trauma contusivo al tallone sinistro mentre per il classe 2003 un problema all’anca. Torna il difensore brasiliano dopo l’infortunio nella gara di Coppa Italia contro l’Inter.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Spezia-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca della partita è affidata a Edoardo Testono, coadiuvato al commento tecnico da Alessandro Budel. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma è imbattuta nei tre precedenti di Serie A contro lo Spezia: due vittorie all’Olimpico e un pareggio al Picco. In queste tre sfide, le due formazioni hanno realizzato 13 gol in totale. Lo Spezia ha vinto due delle ultime tre gare contro squadre che, a inizio giornata, occupavano le prime otto posizioni della classifica di Serie A (1P): tante quante nelle precedenti 17. La Roma ha pareggiato le ultime tre partite di campionato, è dal marzo 2015 che non ottiene più pareggi di fila in Serie A (quattro). Solo una volta invece José Mourinho ha pareggiato più match consecutivi in carriera in campionato (cinque nel 2007 con il Chelsea).