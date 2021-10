Diretta LIVE Roma-Napoli 0-0

Giallorossi contro Spalletti per riscattare la figuraccia in Conference League e per scacciare il tabù big match

Segui in diretta Roma-Napoli, in programma allo stadio Olimpico. Fischio d'inizio alle 18.

ROMA 0-0 NAPOLI

18:02 - 24 ott Si parte! Il calcio d'inizio è del Napoli 17:59 18:00 - 24 ott All'Olimpico suona "Roma, Roma, Roma" dopo l'inno della Lega 17:20 17:45 - 24 ott Squadre in campo per il riscaldamento 17:00 17:43 - 24 ott Ecco la formazione ufficiale della Roma: in campo c'è Zaniolo insieme a tutti i titolari. 16:45 17:43 - 24 ott La Roma è arrivata all'Olimpico.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Calafiori, Missori, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Afena-Gyan. Allenatore: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Massa. Guardalinee: Vivenzi e Imperiale. IV uomo: Irrati. Var: Di Bello. Avar: Valeriani.

PREPARTITA - La Roma è pronta a scendere in campo nel suo secondo big match consecutivo: dopo la sconfitta contro la Juventus i giallorossi cercano punti contro il Napoli. La squadra di José Mourinho viene anche dalla debacle contro il Bodo/Glimt in Conference League, dove è affondata per 6-1. In campo scenderanno gli stessi undici che sono partiti titolari contro i bianconeri di Allegri. Recuperato, quindi, Zaniolo. Per molti si prospetta addirittura una tribuna.

DOVE VEDERLA - La sfida Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 17:15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app. Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

LE ULTIME - Già nella partita di oggi Mayoral, Calafiori, Kumbulla e Diawara rischiano di andare in tribuna. Lo Special One ieri ha avvisato tutti: "Vedrete la nostra panchina domani. Non ci sono giocatori scarsi, ma ragazzini di 17-18 anni". Il portoghese fa sul serio, vuole tagliare i rami secchi. Oltre ai sopracitati non convincono nemmeno Villar e Reynolds.

I PRECEDENTI - Sono 148 i precedenti tra Roma e Napoli, con 52 vittorie dei giallorossi, 50 pareggi e 46 successi dei partenopei. Mourinho ha incontrato il Napoli 4 volte, battendolo in due occasioni e ottenendo un pareggio e una sconfitta. Quattro i suoi incroci contro Luciano Spalletti, con il quale il portoghese è imbattuto: 3 vittorie e 1 pareggio.