Diretta LIVE Primavera, Sassuolo-Roma 1-1: Aucelli sblocca, Volpato risponde

Torna in campo la Primavera e lo fa in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Gli ospiti arrivano da due risultati utili consecutivi e vogliono continuare ad allungare sul Cagliari secondo in classifica

90' 18:46 - 16 feb 4 minuti di recupero segnalati 88' 18:44 - 16 feb Altro cambio nel Sassuolo. Entra Ahmed ed esce Casolari 84' 18:40 - 16 feb Doppio cambio nella Roma. Di Bartolo e Padula per Faticanti e Persson 81' 18:37 - 16 feb Il sassuolo sfrutta l'uomo in più costringendo la Roma nella propria trequarti 79' 18:35 - 16 feb Il Sassuolo sostituisce Mata con Diawara 75' 18:31 - 16 feb Persson prova il tiro, ma sulla sua strada trova un ottimo Flamingo che respinge 70' 18:26 - 16 feb Nella Roma entra Pagano per Satriano 65' 18:21 - 16 feb Cartellino rosso per Volpato che ha applaudito ironicamente l'arbitro dopo la sua ammonizione. Roma in dieci 61' 18:19 - 16 feb Nel Sassuolo entrano Pieragnolo, Kumi e Frochiglione al posto di Macchioni, Aboubakar e Ngigi 58' 18:16 - 16 feb Gol annullato alla Roma. Sul tiro di Missori, Faticanti devia in rete. La posizione di quest'ultimo era però irregolare 50' 18:06 - 16 feb Bell'azione del Sassuolo che dopo il velo di Aucelli libera Samele nell'area. Quest'ultimo prova il tiro, ma non trova lo specchio 18:01 - 16 feb Riprende il match 17:46 - 16 feb Duplice fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi 45' 17:46 - 16 feb Super occasione per la Roma con Tahirovic che servito da Volpato, si fa parare il destro da Vitale 33' 17:33 - 16 feb La prima ammonizione del match è per Tahirovic 23' 17:24 - 16 feb Ancora pericolosi i padroni, questa volta con Ngingi che sfrutta l'errore in impostazione di Faticanti ma non trova la porta con il suo mancino 17' 17:18 - 16 feb Paz gira di testa un cross di Aucelli ma non trova la porta di Mastrantonio 13' 17:14 - 16 feb Gol della Roma. Il pareggio è del numero 10 Volpato che batte il portiere avversario con un destro di prima intenzione. L'assist è firmato Missori 3' 17:04 - 16 feb Sassuolo in vantaggio grazie al capitano Aucelli che mette in porta il pallone dopo il cross basso e preciso di Samele 17:01 - 16 feb Fischio d'inizio della partita

Il tabellino

SASSULO (4-3-3): Vitale; Flamingo, Paz, Mata, Aucelli; Miranda, Samele, Macchioni; Ngingi, Abubakar, Casolari.

A disp.: Zacchi (GK), Loeffen, Pieragnolo, Cehu, Ferrara, Ahmed, Kumi, Mandrelli, Foresta, Diawara, Baldari, Forchignone. All.: Bigica

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Tahirovic, Faticanti, Rocchetti; Volpato; Voelkerling-Persson, Satriano

A disp.: Berti, Baldi, Tripi, Di Bartolo, Cassano, Scandurra, Louakima, Bianchino, Padula, Chesti, Falasca. All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Marco Monaldi di Macerata.

Assistente 1: Sig. Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Riccardo Pintaudi di Pesaro.

Marcatori: 3' Aucelli (S), 13' Volpato (R)

Ammonizioni: Tahirovic (R)

Espulsioni: Volpato (R)

PREPARTITA - La Roma di Alberto De Rossi torna in campo contro il Sassuolo. I ragazzi giallorossi arrivano alla sfida dopo il pareggio contro il Torino nell'ultima giornata e la precedente vittoria contro il Genoa, entrambe al Tre Fontane. Fino ad oggi la Roma ha subito una sola sconfitta in trasferta in 9 partite disputate lontano dalla Capitale. La distanza tra le due squadre è di 15 punti con i giallorossi che occupano la prima posizione in classifica mentre il Sassuolo solo la decima.