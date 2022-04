Primavera, Roma-Juventus 3-0: decidono una doppietta di Louakima e Cherubini

I ragazzi di Alberto De Rossi tornano in campo dopo la batosta contro la Fiorentina

La Roma Primavera torna in campo in campionato contro la Juventus. I ragazzi di Alberto De Rossi rialzano la testa dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina battendo i bianconeri con un netto 3-0. La partita si accende nel secondo tempo che inizia con i giallorossi in grande pressione offensiva. Lo sforzo viene premiato al 52’ quando Louakima mette dentro il suo primo gol di giornata tirando dal limite dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si ripete 5’ più tardi con un tiro al volo che beffa il portiere avversario dopo una deviazione. A chiudere la partita, arriva Cherubini con un colpo di testa. La Roma si rimette, quindi, in carreggiata dopo un periodo difficile e consolida il posto di capolista.