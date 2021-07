Diretta LIVE Belgio-Italia 1-2: infortunio per Spinazzola, esce in Barella

In campo la Nazionale nei quarti degli Europei

L'Italia scende in campo contro il Belgio per i quarti degli Europei. Dopo aver battuto l'Austria, per gli uomini di Mancini è l'ora di cimentarsi in un'altra grande prova, stavolta contro una big. Martinez riesce a recuperare De Bruyne ma non Hazard, che siede in tribuna. Mancini schiera tra i titolari Spinazzola, mentre Cristante rimane in panchina.