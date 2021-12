CSKA Sofia-Roma 18:45 diretta LIVE: torna il tandem Zaniolo-Abraham

I giallorossi affrontano l'ultimo turno del gruppo C di Conference League

Redazione

La Roma sfida il Cska Sofia nell'ultimo turno del gruppo C. La squadra di Mourinho è già qualificata, ma spera in un passo falso del Bodo per raggiungere il primo posto ed evitare il turno eliminatorio.

Probabili formazioni

CSKA SOFIA (4-2-3-1) Busatto; Mazikou, Galabov, Mattheij, Turitsov; Wildschut, Lam; Muhar, Yomov, Carey; Krastev. A disp.: Dimitrov, Evtimov, Donchev, Vion, Catakovic, Caicedo, Charles, Bai All.: Mladenov

ROMA (3-5-2) Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham. A disp.: Boer, Calafiori, Ndiaye, Tripi, Darboe, Bove, Zalewski, Mayoral, Shomurodov All.: Mourinho

PREPARTITA - La Roma è pronta a chiudere il girone di Conference League. La qualificazione è già in tasca, ma Mourinho non ha intenzione di allentare la presa e spera ancora nel primo posto, che vorrebbe dire accesso diretto agli ottavi di finale. Per questo in campo ci andrà la formazione migliore a disposizione. Lo Special One ha risparmiato la trasferta in Bulgaria a Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan, ma rispetto al match con l'Inter ritrova Karsdorp e Abraham. Conferme per Zaniolo e Mancini dall'inizio, lunedì prossimo assenti contro lo Spezia per squalifica.

ULTIME DA TRIGORIA - Ieri Smalling, Mkhitaryan e Zaniolo hanno svolta allenamento a parte. Una gestione programmata, ma nessun problema fisico. I primi due non sono stati convocati per la Bulgaria, mentre il numero 22 è partito con i compagni e sarà regolarmente in campo. Non si è allenato Reynolds per una gastroenterite. A parte gli altri infortunati Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e Perez, tutti indisponibili per la Bulgaria.

DOVE VEDERE CSKA SOFIA-ROMA - Forzaroma.info vi terrà informati prima, durante e dopo il match attraverso il sito e i canali social Twitter, Instagram e Facebook. CSKA Sofia-Roma sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile agli utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita verrà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

CURIOSITÀ E PRECENDENTI - La Roma aveva ritrovato il CSKA Sofia in una competizione europea a distanza di un anno. Sono sette le volte che queste due squadre si sono affrontate (la prima volta in Coppa Campioni nella stagione 1983-84). La Roma ha vinto cinque volte contro la squadra bulgara, l'ultima all'Olimpico con un rotondo 5-1. Lo scorso anno in Europa League in due match ha chiuso con un pari e una sconfitta.