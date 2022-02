Coppa Italia Primavera, Juventus-Roma 1-1 LIVE: pareggia Satriano

Chi passa il turno affronterà la vincente tra Fiorentina e Spal in finale

Oggi alle 12 la Roma Primavera di Alberto De Rossi scende in campo a Torino in gara secca contro la Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi, che comandano il campionato, vogliono fare risultato: ci passa trova la vincente di Fiorentina-Spal."Di fronte avremo un’altra squadra che sta facendo molto bene, da affrontare tutta di un fiato perché non c’è una partita di ritorno. Bisognerà, quindi, essere immediati, avere la sfrontatezza che ci ha contraddistinto fino ad ora e cercare di fare risultato pieno perché questa competizione ci interessa molto".