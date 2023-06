Coppa Italia femminile, Juventus-Roma 1-0: decide Bonansea in extremis

Sconfitta dolorosa in extremis per la Roma, che si vede battuta dalla Juventus nell'atto conclusivo della Coppa Italia femminile. Fin dall'alba della gara è la Roma a creare più occasioni pericolosi, con la Juventus che riesce a salvare il risultato grazie a diversi interventi provvidenziale di Peyraud-Magnin. A metà della seconda frazione di gara le giallorosse vanno vicinissime alla rete con Giugliano, il cui tiro viene intercettato dal portiere bianconero. A pochi secondi dal novantesimo è ancora la numero dieci della Roma ad andare vicina al gol, occasione ancora una volta neutralizzata da Magnin. La svolta arriva nei minuti di recupero, con BarbaraBonansea che al primo tiro in porta della gara sorprende Caesar e regala la vittoria alla Juventus.