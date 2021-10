Cagliari-Roma 20:45 diretta LIVE: probabili formazioni e dove vederla

Giallorossi in cerca della vittoria che manca dal 3 ottobre. Mourinho schiera gli stessi undici del Napoli

PREPARTITA - La Roma è pronta a scendere in campo contro il Cagliari di Walter Mazzarri . L'obiettivo sono i tre punti e la rinascita dopo la disfatta di Bodo. In campo scenderanno solo i fedelissimi di Mourinho, gli unici che hanno la fiducia del tecnico. Per gli altri è ormai chiaro che non c'è spazio per loro, l'unico che è stato perdonato dallo Special One è Kumbulla , il quale ha dimostrato tramite il lavoro a Trigoria, che merita una seconda possibilità. Questa sera si vedranno volti nuovi in panchina, Mourinho ha chiamato dalla Primavera due giovanissimi: Felix e Volpato .

ULTIMEDA TRIGORIA - Mourinho, che non sarà in panchina per squalifica (al suo posto il vice Joao Sacramento), conferma gli stessi undici scesi in campo contro il Napoli. Nonostante Abraham e Mkhitarian non siano in una forma fisica eccellente, saranno titolari inamovibili, José non vuole fare a meno di loro. Ieri con la prima squadra sono partiti anche due volti noti della Roma Primavera: Felix e Volpato. Due giovani che hanno la voglia di dimostrare le loro potenzialità e conquistare la fiducia dello Special One.