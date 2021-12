Bologna-Roma 18:30 diretta LIVE: pre-partita e probabili formazioni

I giallorossi scendono in campo al Dall'Ara per provare a riportarsi a tre punti dal quarto posto

Redazione

La Roma scende in campo al Dall'Ara contro il Bologna, nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi continuano la rincorsa al quarto posto. Mourinho sfida l'amico Mihajlovic con un Cristante in più. Fischio d'inizio alle 18.30.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. A disp.: Bardi, Mbaye, Dijks, Binks, Bonifazi, Vignato, Skov Olsen, Orsolini, Cangiano, van Hoojidonk, Sansone, Santander All.: Mihajlovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, Diawara, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Vina, Calafiori, Reynolds, Cristante, Darboe, Bove, Zalewski, Perez, Shomurodov, Mayoral. All.: Mourinho.

PREPARTITA - Superato il Covid, questa mattina Cristante è volato a Bologna per unirsi ai compagni dopo quasi due settimane di isolamento. Mourinho, dopo aver perso Pellegrini, ritrova uno dei perni del centrocampo. Sicuramente sarà in distinta, ma dovrebbe partire dalla panchina. Restano a Roma invece Villar, ancora positivo, e Felix che ha saputo ieri di avere il virus. Vina è pronto per partire dal primo minuto, ma Mourinho potrebbe decidere di non cambiare rispetto al Torino, lasciando El Shaarawy largo a sinistra. Nessun dubbio sul modulo, si resta con la difesa a tre.

ULTIME DA TRIGORIA - "Smalling gioca solo se è al 100%" ha detto ieri Mourinho, che deve gestire le sue risorse anche in vista del big match di sabato contro l'Inter. Pellegrini ha riportato la lesione del quadricipite femorale destro e starà fuori fino a gennaio. Lo Special One ha lavorato sia sulla difesa a tre che su quella a quattro, ma almeno inizialmente potrebbe non cambiare modulo, visti gli ultimi buoni risultati.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA - Forzaroma.info vi terrà informati prima, durante e dopo il match attraverso il sito e i canali social Twitter, Instagram e Facebook. La sfida Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 18:00. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app. Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Nelle ultime cinque sfide con il Bologna la Roma ha collezionato quattro vittorie e un pareggio, segnando ben 12 gol. L'ultima al Dall'Ara si è chiusa 5-1 per i giallorossi, forse la vittoria più convincente ed esaltante per gioco e prestazione dei due anni di Fonseca nella capitale. Il Bologna è una delle tre squadre con cui Mourinho ha sempre vinto. Le altre sono Udinese e Siena.