Bodo/Glimt-Roma 18:45 diretta LIVE: probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi in Norvegia per ipotecare il passaggio del turno: turnover massiccio per Mourinho

Redazione

La Roma sfida il gelo norvegese e l'orda gialla dei tifosi del Bodo/Glimt: l'obiettivo è vincere per mettere in ghiaccio - è proprio il caso di dirlo - la qualificazione al prossimo turno di Conference League. In un periodo però complicato per Mourinho, che dopo il derby e la Juve, si prepara ad altri due scontri diretti contro Napoli (domenica) e Milan (il 31), con il Cagliari nel turno infrasettimanale. Ottobre molto impegnativo per lo Special One, che dovrà gestire inevitabilmente le forze: non a caso, per la prima volta, il portoghese va verso un turnover massiccio. Attesa anche per il debutto della quarta maglia della Roma, annunciata e presentata solo ieri dal club. Fischio d'inizio alle 18.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Kjetil Knutsen.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Darboe, Diawara; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho.

Arbitro: Ali Palabiyik

Assistenti: Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Quarto uomo: Erkan Özdamar

PREPARTITA - La Roma può ipotecare il passaggio del turno con largo anticipo, dal momento che vincere stasera significherebbe salire a quota 9 punti in classifica. Di certo il Bodo/Glimt venderà carà la pelle, dal momento che per i norvegesi rappresenta un match storico che aspettano da tempo. Nonostante il freddo polare, la squadra di Knutsen e i tifosi sugli spalti cercheranno di scaldare l'atmosfera. Con tante seconde linee, Mourinho vorrà sicuramente vedere in ogni caso l'atteggiamento giusto di chi vuole solo vincere. Tutto esaurito all'Aspmyra Stadion, con 395 romanisti 'coraggiosi nel settore ospiti.

ULTIME DA TRIGORIA - Ieri nella conferenza stampa di presentazione Mourinho ha annunciato l'ampio turn-over nella gara contro il Bodo Glimt. Villar e Reynolds vanno verso una maglia dal 1', con Darboe, asso di Coppa, confermato in regia in coppia con Diawara. Out Zaniolo e Karsdorp, che sono pronti a tornare in campo contro proprio nel big match con il Napoli di domenica.

DOVE VEDERLA - Bodo-Roma sarà trasmessa da Dazn e Sky Sport Action. Per seguire la partita basterà scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Forzaroma.info vi terrà aggiornati con la cronaca live e tramite in canali Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - Bodo Glimt e Roma non si sono mai affrontate finora e per i giallorossi è solo la seconda trasferta della sua storia in terra norvegese dopo la sfida con il Tromsoe di 16 anni fa. Mourinho potrebbe eguagliare uno storico record del Club stasera: il 29 gennaio del 1964 infatti, la Roma di allora terminò il ciclo vincente delle prime quattro partite della Coppa delle Fiere. La vittoria nel freddo clima di Bodo, permetterebbe inoltre ai giallorossi di fare un altro filotto: 6 gare consecutive vincenti tra lo scorso anno e questo. Proprio stasera debutterà la quarta maglia giallorossa, che avrà come colore prevalente il blu.