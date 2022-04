Bodo/Glimt-Roma 21:00, diretta LIVE: c’è Abraham, Solbakken out

Giallorossi in Norvegia per riscattare la pesante sconfitta rimediata nell'andata dei gironi

La Roma torna nel gelo di Bodo per affrontare la squadra norvegese dopo aver ottenuto un solo punto nei due precedenti della fase a gironi, tra cui anche la pesante sconfitta per 6-1 proprio in trasferta come questa sera. Mourinho conferma rispetto a quella partita solo il portiere Rui Patricio e Ibanez, mentre Kumbulla, anche lui titolare in quella partita, si accomoderà in panchina. Ancora out Nicolò Zaniolo e quindi dietro Tammy Abraham, che ha superato il problema alla spalla, ci saranno nuovamente Mkhitaryan e Pellegrini. A centrocampo confermati Cristante e Oliveira con Veretout ancora non convocato. Il Bodo/Glimt invece oltre ad aver perso sul mercato tanti pezzi pregiati di quella squadra che annientò i giallorossi, ha perso anche Solbakken, fermato negli ultimi giorni da un attacco influenzale.

Le probabili formazioni

BODO/GLIMT (4-3-3): Haiki; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Pellegrino. All. Knutsen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Oliveira, Karsdorp; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Gozubuyuk (Ola). Assistenti: Van Zuilen - Balder (Ola). Quarto Uomo: Van der Eijk (Ola).

PREPARTITA - La Roma arriva a questa sfida dopo aver ottenuto 10 risultati utili consecutivi in campionato, tra cui le grandi vittorie contro l'Atalanta, e contro la Lazio nel derby. I giallorossi si sono guadagnati questi quarti di finale grazie alla vittoria 1-0 in Olanda contro il Vitesse e il pareggio in extremis firmato Abraham all'Olimpico sempre contro la formazione giallonera. Il Bodo invece arriva a questa partita dopo una vittoria e un pareggio ottenuti contro l'AZ Alkmaar negli ottavi di finale.

ULTIME DA TRIGORIA - Nella formazione di Josè Mourinho saranno assenti Spinazzola, tornato ad allenarsi dopo l'ok ricevuto dai medici ma non ancora pronto per essere convocato, Veretout e Nicolò Zaniolo, tornato dall'impegno con la Nazionale con un fastidio muscolare che non gli ha permesso di allenarsi. Mourinho ha deciso così di risparmiargli la trasferta norvegese per averlo al meglio nella partita contro la Salernitana.

DOVE VEDERLA - La diretta Tv di Bodo/Glimt-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, tramite smart tv, console Xbox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La gara sarà visibile anche su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 251 (Sky Sport). Inoltre il match sarà visibile in chiaro sul canale numero 8 del digitale terrestre (TV8). In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma torna a Bodo per la seconda volta nella sua storia. L'unico precedente in terra norvegese non sorride affatto ai giallorossi che nel girone hanno subito una pesantissima sconfitta per 6-1, la peggiore in carriera per Josè Mourinho. Nell'altro precedente, quello di ritorno, il match era terminato sul 2-2 con la Roma costretto per due volte a rimontare i gol di Solbakken e Botheim. Il Bodo/Glimt è la squadra con l'attacco migliore di questa Conference League con ben 23 gol (media di 2,30 a partita), ma ha giocato due partite in più rispetto alla Roma, ovvero i playoff, che ne ha segnati 20 (media di 2,50 a partita).