Atalanta-Roma ore 15 diretta LIVE: probabili formazioni

I giallorossi scenderanno in campo a Bergamo contro la Dea alle ore 15. Ultimo big match dell'anno, fondamentale per rimanere in prossimità della zona Champions

Redazione

La Roma aprirà il sabato di Serie A scendendo in campo alle 15 contro l'Atalanta. I giallorossi si presentano con qualche giocatore non al 100% e senza Pellegrini e El Shaarawy che rientreranno dopo la sosta. L'obiettivo principale, oltre i tre punti, è fornire una prestazione convincente che dia un segnale forte e che dimostri la competitività della squadra di Mourinho.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini. A disp.: Sportiello, F. Rossi, Demiral, G.Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Zappacosta, Lovato, Miranchuk, Malinovskyi, Piccoli, Muriel.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Perez, Shomurodov, Mayoral.

PREPARTITA - "C’è tanta differenza tra noi e loro. Io lavoro da 6 mesi e Gasperini da 6 anni. Questi numeri rappresentano tante cose, sono 12 finestre di mercato contro una. Hanno una società fantastica e molto stabile" ha detto Mourinho ieri in conferenza stampa. Lo Special One, però, non si dà per vinto e crede che la Roma possa fare una grande partita: "Sono certo che dobbiamo e possiamo vincere". La formazione dovrebbe rispecchiare in gran parte quella scesa in campo contro lo Spezia: gli unici ricambi riguardano Mancini e Zaniolo che hanno scontato la giornata di squalifica.

ULTIME DA TRIGORIA - Oltre a Spinazzola, il cui rientro è previsto verso febbario, e la coppia Pellegrini-El Shaarawy che rientreranno dopo la sosta natalizia, Mourinho deve fare i conti con un Ibanez non al meglio. Il brasiliano veva avvertito un fastidio nella partita di lunedì, le sue condizioni sono state valutate ma è partito comunque con la squadra. In caso non dovesse farcela è pronto Kumbulla. Assente anche Felix Afena-Gyan, espulso nell'ultima giornata di campionato.

DOVE VEDERLA - Forzaroma.info vi terrà informati prima, durante e dopo il match attraverso il sito e i canali social Twitter, Instagram e Facebook. La sfida Atalanta-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 15:00. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app. Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - In Serie ARoma e Atalanta si sono sfidate per 120 volte. I giallorossi sono in vantaggio con 54 vittorie contro le 28 dei bergamaschi. I pareggi sono 38. All'odierno Gewiss Stadium gli incontri sono stati 60, di cui 19 vinti dai capitolini. Luciano Spalletti è l’allenatore romanista ad aver collezionato più panchine nelle sfide con l’Atalanta. Sono 9 le gare del tecnico toscano (4 vittorie, 2 pareggi, 3 ko). Totti, invece, è il giocatore con più presenze. Mourinho ha affrontato la Dea quattro volte tra il 2008/09 e il 2009/10 con uno score di due vittorie, una sconfitta e un pareggio. L’unica marcatura multipla di Eldor Shomurodov in Serie A è stata realizzata contro l’Atalanta: doppietta con il Genoa lo scorso maggio.