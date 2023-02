Roma, la Champions passa dall’Olimpico: Mou a caccia del riscatto con l’Empoli

I giallorossi all'Olimpico ospitano la squadra di Zanetti reduce dal 2-2 contro il Torino. Dybala e compagni vogliono dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia

Redazione

Uno stop inaspettato, proprio quando la strada per la finale di Coppa Italia sembrava spianata. La Roma torna sulla terra con la sconfitta contro la Cremonese che l'ha estromessa dalla coppa. Non è bastato il gol di Belotti nel finale, che ha reso solo meno amara una sconfitta che nessuno avrebbe pronosticato. Per Mourinho "la Roma non ha la rosa per le tre competizioni", così le attenzioni di tutti ora (in attesa dell'Europa League) sono sul campionato. Sabato alle 18 i giallorossi ospitano l'Empoli, che nell'ultima giornata si è fatto rimontare dal Torino.

Roma e Empoli, gli ultimi risultati — La Roma ha vinto le due gare casalinghe più recenti di Serie A senza subire gol. La difesa è solida: i giallorossi non infilano tre successi interni di fila mantenendo la porta inviolata addirittura da maggio 2019, quando in panchina c’era Ranieri. Sono sei i risultati utili consecutivi per l’Empoli (tre vittorie e tre pareggi): i toscani non arrivano ad almeno sette partite in campionato restando imbattuti da marzo 2015 (otto in quel caso con Sarri allenatore). Come riporta Oddschecker, la formazione di Zanetti è quella ad aver segnato più reti su sviluppo di corner da inizio 2023 in Serie A (tre gol su sette totali realizzati dai toscani).

I precedenti — La Roma non perde contro l’Empoli in campionato dal 17 febbraio 2007: 1-0 al Castellani con rete di Pozzi. Da allora tre pari e dieci vittorie giallorosse, incluse le ultime sei più recenti (segnando sempre almeno due gol). Nelle quattordici partite di campionato tra le due squadre all’Olimpico sono ben dodici i successi conquistati dai padroni di casa e appena due i pareggi. Come analizzato da Oddschecker, la Roma è la formazione contro cui l’Empoli ha disputato più gare in trasferta senza mai vincere.

Le quote — Secondo i bookmaker, Abrahm e compagni sono nettamente favoriti: il segno 1 è valutato 1.50 su Sisal e Bet365, 1.48 secondo Goldbet. L’eventuale successo dell’Empoli è quotato 7.00 da Betfair, 6.90 su Planetwin e 6.82 per Netbet. Mentre l’X è offerto 4.30 da Novibet e Netbet, 4.25 secondo Planetwin. Per gli analisti, l’Under 2.5 è più probabile: 1.87 la proposta di Betfair, 1.80 quella di Starcasinò Bet e Goldbet. L’Over 2.5 ha una quota più alta: 2.00 su Bet365, 1.93 per Starcasinò Bet e 1.90 secondo Better. I bookie si aspettano una gara con una sola squadra capace di sbloccare il risultato: il No Gol è fissato 1.75 da Betfair, 1.72 secondo Planetwin e 1.70 per Bet365. Mentre il Gol è a 2.10 per Starcasinò Bet, 2.05 su Bet365 e 1.96 secondo Planetwin.