Under vicino al Leicester: prestito a tre milioni con obbligo di riscatto fissato a 25

Sirene inglesi assordanti per Cengiz Ünder. L’esterno turco, vicinissimo a vestire la maglia del Napoli nello scambio con Milik, è da tempo sul mercato, rappresentando una delle migliori opzioni per la Roma di guadagnare una plusvalenza con il suo cartellino ed iniziare a sistemare così il bilancio in rosso. Secondo quanto riportato dal giornalista de “La Stampa”, Matteo De Santis, l’esterno turco andrà in prestito oneroso (a 3 milioni) al Leicester. Gli inglesi si sono già accordati sull’obbligo di riscatto, fissato a 25 milioni. Ünder dovrebbe guadagnare con il club inglese un ingaggio di circa tre milioni a stagione.