Spinazzola-Politano, ore decisive per la trattativa tra Roma e Inter: si lavora sul minutaggio – LIVE

Si fa, anzi no, anzi sì. Aspetta, dipende. È andata più o meno così la giornata di trattativa ieri tra Roma e Inter per lo scambio Spinazzola-Politano. I due calciatori avevano raggiunto mercoledì le rispettive (nuove) città e fatto le visite mediche, poi Marotta ha preferito inserire a sorpresa il diritto di riscatto e non più l’obbligo, facendo arrabbiare Petrachi e la Roma, pronta a far rientrare nella capitale Spinazzola. Il lavoro dell’agente Davide Lippi è riuscito a ricucire lo strappo ma si è iniziato a discutere sul numero di partite e sul minutaggio. Ecco gli aggiornamenti live della trattativa.

LIVE

Ore 9.30 – L’Inter intanto si è cautelata con l’arrivo di Ashley Young dal Manchester United. Ma Conte vuole anche un altro esterno: se non dovesse arrivare Spinazzola, l’alternativa è Moses.

Ore 9.00 – La Roma propone che il riscatto diventi obbligatorio se il calciatore giocherà il 50% delle gare in stagione (con qualsiasi minutaggio). L’Inter invece vuole inserire 15 presenze di almeno 45′.