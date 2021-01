Scamacca-Juve, Carnevali frena: “Non ci sono solo i bianconeri, ma credo che resterà del Sassuolo”

Il futuro di Gianluca Scamacca diventa un rebus. Il giocatore di proprietà del Sassuolo, ora in prestito al Genoa, sembrava destinato a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Ma ieri sera, nel corso della trasmissione Tiki Taka, è intervenuto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, facendo chiarezza sulle trattative attualmente in ballo per il giovane attaccante: “Di avviato non c’è nulla. Scamacca è in prestito al Genoa. Ci sono varie richieste, ma fa parte della nostra politica. Giovane, italiano e deve crescere. Se ci saranno condizioni importanti, faremo valutazioni. Ma credo che Scamacca resterà un calciatore del Sassuolo. Non lo daremo in prestito. Non c’è solo la Juventus”. La Roma resta vigile, il profilo piace, ma le pretendenti sono molte.