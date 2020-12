Rui Silva del Granada piace alla Roma: può liberarsi a parametro zero

In Spagna c’è un’occasione e porta il nome di Rui Silva. Il portiere del Granada e della nazionale portoghese di Cristiano Ronaldo – riporta Calciomercato.com – ha il contratto in scadenza a giugno e tra i club che gli hanno messo gli occhi addosso c’è anche la Roma. A facilitare la trattativa ci sarebbe il connazionale Paulo Fonseca oltre che Tiago Pinto, prossimo general manager del club, che insieme al tecnico nelle prossime settimane stilerà il piano per il prossimo mercato.

Il Granada l’anno scorso si è qualificato per l’Europa League dopo esser stata a lungo in zona Champions in Liga ed è stata anche una delle migliori difese di Spagna. È un classe 1994 cresciuto nel CD Nacional prima del trasferimento in Spagna nel gennaio del 2017. Da settembre è sempre convocato nel Portogallo di Fernando Santos e già da gennaio sarà libero di firmare con il club che lo convincerà di più. La Roma ha Mirante che quest’anno è stato promosso a titolare e poi Pau Lopez oltre che Olsen. Se questi ultimi due dovessero partire, ecco che si potrebbe liberare il posto per Rui Silva. I giallorossi seguono anche Silvestri del Verona.