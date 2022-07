Roma, Wijnaldum ad un passo: non partirà con il PSG per Israele

Accordo totale tra i giallorossi e il club parigino. L'arrivo del centrocampista olandese è questione di ore

Redazione

Georginio Wijnaldum ha già la valigia pronta. Il centrocampista olandese dovrebbe arrivare a Roma entro domenica prossima per le visite mediche di rito, mentre l'ufficialità del suo arrivo potrebbe essere annunciata lunedì. L'accordo con il PSG è totale ma bisogna aspettare il 1° agosto per alcune questioni burocratiche in atto tra il giocatore e il club francese della speciale clausola di circa 3 milioni di euro che deve ancora essere risolta, di cui l'olandese non se ne vorrebbe privare.

Ore 19:35 - Il PSG, dopo aver concluso la tournée in Giappone, volerà in Israele nella giornata di domani. Secondo Leparisien.fr, a Parigi rimarranno: Wijnaldum, Kurzawa, Herrera, Draxler e Rafinha. Il club francese vorrebbe liberarsi dei suoi calciatori in esubero già in questa sessione di mercato estiva e tra i nomi più caldi in casa Roma c'è proprio quello di Wijnaldum.

Ore 16:48 - Come riferisce Sportitalia, ci sarebbe un ulteriore avvicinamento tra la Roma e il PSG sulla ripartizione dell’ingaggio di Wijnaldum. I giallorossi sono ottimisti.

Ore 12:25 - Secondo quanto riporta Sky oggi ci sarebbe stato un nuovo contatto con il Psg per Wijnaldum. Si cercherà un compromesso sull'ingaggio del giocatore. Un passo in avanti rispetto alla prudenza mostrata ieri. In realtà i contatti di oggi, a quanto ci risulta, servirebbero solo per limare gli ultimi dettagli burocratici su una trattativa che necessita di alcuni giorni prima di essere chiusa ufficialmente. Il giocatore, infatti, entro il 31 luglio può ricevere un bonus di 3 milioni dal Psg che si è detto disponibile a partecipare allo stipendio dell'olandese.

Ore 11:00 - Secondo quanto riporta Teleradiostereo, invece, Wijnaldum dovrebbe fare le visite mediche tra domani e sabato.