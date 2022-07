Roma, Wijnaldum in arrivo nella capitale: visite mediche tra domani e sabato

Accordo totale col Psg. L'arrivo del centrocampista è questione di ore, ma non dovrebbe partire per Israele

Georginio Wijnaldum ha già la valigia pronta. Stando a quanto riporta Teleradiostereo il centrocampista olandese dovrebbe arrivare tra domani e sabato a Roma per le visite mediche di rito mentre l'ufficialità del suo ingaggio potrebbe essere annunciata lunedì. L'accordo col Psg è totale ma bisogna aspettare il 1°agosto per alcune questioni burocratiche in atto tra il giocatore e il club francese.