Roma-Vina, accordo trovato: oggi il terzino sbarca a Fiumicino

Risolti i problemi relativi al pagamento: già oggi sarà in Italia

La Roma ha chiuso l'acquisto di Matias Vina. Il terzino arriverà oggi nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, proprio mentre i giallorossi saranno impegnati nell'amichevole contro il Debrecen a Frosinone. Come riporta Sky Sport sono state risolti tutti i nodi relativi al pagamento e l'uruguaiano può imbarcarsi direzione Italia, cosa che ha effettivamente fatto intorno alla mezzanotte italiana. Una volta nella capitale, visite e firma anche se c'è il nodo quarantena: per chi arriva dal Brasile al momento è prevista un isolamento di dieci giorni. Nel Palmeiras impegnato stanotte contro la Fluminense infatti non era né tra i titolari né in panchina, segnale della trattativa portata a termine da Tiago Pinto. La Roma ora è pronta ad abbracciare il vice Spinazzola.