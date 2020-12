Roma, tutti pazzi per Reynolds: la Juventus ci prova in sinergia col Cagliari, giovedì l’incontro

Il nome caldissimo di queste ore per il calciomercato della Roma è senza dubbio Bryan Reynolds. Si tratta di un terzino destro americano per cui i giallorossi hanno offerto 7,5 milioni di euro. Ma sul classe 2001 del Dallas non ci sono solo i Friedkin: la MLS ha fatto sapere che anche Juventus e Marsiglia lo hanno puntato. Come riporta ‘Sky Sport’, però, i bianconeri non hanno più posti da extracomunitario in rosa e per questo proverà a fare un’operazione in sinergia con il Cagliari. Giovedì ci sarebbe già fissato un incontro con gli agenti per capire la fattibilità della trattativa. Anche il club belga del Brugge avrebbe fatto un’offerta per Reynolds da 7 milioni per il cartellino e un quadriennale al calciatore da 750mila euro. In tutto questo anche la Roma aspetta sviluppi importanti.