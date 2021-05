Roma, trattativa in corso per Xhaka: l’Arsenal chiede 25 milioni

In questi giorni si cercherà di limare le distanze tra domanda e offerta per regalare a Mourinho il primo acquisto

Il primo colpo della Roma di José Mourinho potrebbe essere Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal classe '92. Secondo quanto riporta Sky Sport, tra i giallorossi e gli inglesi è in corso una trattativa: i Gunners chiedono 25 milioni, mentre Tiago Pinto offrirebbe poco meno. In questi giorni si cercherà di limare le distanze tra domanda e offerta per regalare a Mourinho il primo acquisto, che ha chiesto personalmente il giocatore. Proprio l'allenatore portoghese, qualche anno fa, a proposito del calciatore disse: "Senza di lui, l'Arsenal è perso. È un leader", a conferma della stima che prova nei suoi confronti. La volontà della società giallorossa è quella di riuscire a chiudere l'affare sotto i 20 milioni di euro, bonus compresi. Xhaka in campo è molto duttile e potrebbe quindi rivelarsi un asso nella manica: nel corso della stagione, con 29 partite giocate, è stato schierato anche in difesa come terzino. Lo svizzero ha un contratto in scadenza nel 2023, ma il mancato accesso dell'Arsenal alle coppe europee potrebbe convincerlo a cambiare aria. In passato è stato più volte accostato al campionato italiano: Napoli e Milan sono state vicine a portarlo in Serie A. Xhaka è cresciuto e ha debuttato nel mondo dei professionisti con il Basilea, mentre dal 2012 al 2016 ha giocato in Germania, con il Borussia Monchengladbach. Da cinque anni è il regista dell'Arsenal con il quale ha vinto due Coppe d'Inghilterra e due Supercoppe.