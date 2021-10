Roma, prove di rinnovo per Mancini: oggi l’incontro col procuratore

La volontà del club giallorosso è di aumentare il suo ingaggio a 3 milioni e di prolungare la sua scadenza al 2026

Dopo il rinnovo di Pellegrini si lavora per il prolungamento di contratto di Mancini. Come riporta Sky Sport, oggi c'è stato un incontro tra il suo agente, Giuseppe Riso e Tiago Pinto. Gli esiti sono stati positivi ma l'incontro al momento è ancora interlocutorio: la Roma, infatti, non ha urgenza di definire la trattativa, vista la scadenza del contratto del vice capitano nel 2024. La volontà del club giallorosso è di aumentare il suo ingaggio a 3 milioni e di prolungare la sua scadenza al 2026. Mancini comunque rimane il primo della lista di Tiago Pinto - rispetto ai vari Cristante, Veretout e Zaniolo - ma entrambe le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane.