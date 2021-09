Roma, idea Dalot per la fascia destra nel mercato di gennaio

La carenza di terzini destri spingerebbe la Roma a puntare sul portoghese nel mercato di gennaio

La Roma pensa a Diogo Dalot per rinforzarsi nel mercato di gennaio. La prima sconfitta stagionale ha fatto emergere qualche difetto nella Roma di Mourinho. Oltre al tormentone estivo del centrocampista (in pole su tutti rimane Zakaria), i giallorossi si trovano al momento a corto di terzini. Se a sinistra il ritorno di Spinazzola invita alla calma, a destra dopo Karsdorp c'è il vuoto. Lo Special One infatti non considera Reynolds pronto per la Serie A e l'adattamento di Ibanez nella sfida contro il CSKA Sofia ne è stata l'ulteriore conferma. Il reintegro di Santon non è un'idea considerata da Mourinho, per cui si guarda alle occasioni del mercato di gennaio. Come riportato da Calciomercato.com, il nome che potrebbe finire sul taccuino di Pinto è quello di Dalot. Il suo arrivo a Manchester fu voluto proprio da Mourinho: "Considerata l’età, è il miglior terzino destro in circolazione e avrà un grande futuro qui con noi al Manchester United. Ha talento e ha tutto per diventare un grande", disse il giorno dopo il suo acquisto dal Porto. Il portoghese ha disputato una buona stagione lo scorso anno al Milan ed è ritornato alla base convinto di poter trovare maggiore spazio. In un mese, invece, Dalot ha giocato appena 53 minuti contro lo Young Boys. La Roma con Tiago Pinto sta studiando la strategia per prenderlo in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Un altro giocatore che non dispiace affatto è l’argentino Molina dell’Udinese.