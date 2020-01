Roma, ore calde per Florenzi. Il tecnico del Valencia: “Non commento la situazione”

Sono giorni importanti per la Roma, che potrebbe presto dire addio al suo capitano. Per Alessandro Florenzi, infatti, è in corso una trattativa con il Valencia: come riporta ‘Sky Sport’, il suo agente Lucci sta continuando a lavorare con il club spagnolo. Il nodo resta la formula del trasferimento, dal momento che i giallorossi vorrebbero un’operazione a titolo definitivo. La stagione di Florenzi è stata decisamente travagliata, tra le continue esclusioni e la striscia di partite viste dalla panchina. Nell’ultimo periodo sembrava aver riguadagnato posizioni, ma le buone risposte di Santon e la permanenza di Spinazzola che può giocare anche a destra, lo hanno fatto scivolare nuovamente nelle gerarchie di Fonseca. Le parti continuano a trattare.

CAUTELA – A predicare calma circa la possibile riuscita della trattativa ci ha pensato il tecnico del Valencia, Albert Celades. Nella conferenza stampa di presentazione del match di Copa del Rey contro il Leonesa l’allenatore è stato incalzato sulla situazione Florenzi. Questa la sua breve e concisa risposta: “Non posso commentare la situazione“.