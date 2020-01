Roma, ore calde per Florenzi: trattativa in corso con il Valencia, il nodo è la formula

Sono giorni importanti per la Roma, che potrebbe presto dire addio al suo capitano. Per Alessandro Florenzi, infatti, è in corso una trattativa con il Valencia: come riporta ‘Sky Sport’, il suo agente Lucci sta continuando a lavorare con il club spagnolo. Il nodo resta la formula del trasferimento, dal momento che i giallorossi vorrebbero un’operazione a titolo definitivo. La stagione di Florenzi è stata decisamente travagliata, tra le continue esclusioni e la striscia di partite viste dalla panchina. Nell’ultimo periodo sembrava aver riguadagnato posizioni, ma le buone risposte di Santon e la permanenza di Spinazzola che può giocare anche a destra, lo hanno fatto scivolare nuovamente nelle gerarchie di Fonseca. Le parti continuano a trattare.