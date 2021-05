Roma, Musso: “Su di me tante chiacchiere, ma per me conta solo il campo”

Il portiere argentino dell'Udinese ha parlato prima del match contro il Napoli

Juan Musso glissa sul mercato. Il portiere argentino è tra i giocatori più interessanti e osservati in ottica mercato estivo, con la Roma che lo segue da tempo. La sua avventura all'Udinese potrebbe essere giunta al termine, ma la sua testa resta concentrata sul campo. L'estremo difensore dei bianconeri ha parlato a 'Sky Sport' prima della sfida sul campo del Napoli:"Da un po' di tempo sento queste chiacchiere sul mio conto, ma per me la cosa che conta ora è giocare partita dopo partita al massimo delle mie possibilità. Ogni minuto, ogni partita e ogni stagione che passa per me è una gioia perché sono fortunato nel fare il lavoro che amo. Il mio obiettivo è vincere quanto più possibile giocando bene". Sull'argentino classe'94 c'è la Roma, ma anche l'Inter e alcuni club esteri.

Di Musso e anche De Paul ha parlato Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese: "Le valutazioni si fanno in fase di negoziazione. Secondo me per rendimento Musso è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni. Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l’Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili".

Su De Paul:"Il fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti, ma io che vivo da due anni lo spogliatoio con loro devo dire che è un punto di riferimento impareggiabile. Il fuoriclasse è figlio dell’uomo. Chi può permetterselo? Non faccio i conti nelle tasche degli altri, però ho visto che anche negli ultimi mercati quando si è parlato di giocatori di indiscutibile classe poi i soldi sono arrivati. E De Paul è uno di questi. Mi auguro che chi deve arrivare con le richieste giuste arrivi il più tardi possibile. Ho fatto il riadeguamento del contratto di De Paul non meno di dieci mesi fa e ci ho messo cinque minuti. De Paul è un ragazzo che per quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti dell’Udinese non ci ha creato nessun problema. Poi dobbiamo essere anche noi sensibili alle sue aspettative, ma credo che lui non farebbe mai un passo sbagliato nel rapporto con noi. Ci scommetto, con De Paul non ci saranno problemi".