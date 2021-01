Roma, investimento per il futuro: occhi sul giovane Nunziatini

La Roma continua a lavorare per il presente ma anche e soprattutto per il futuro sul fronte calciomercato. Secondo quanto riferisce calciomercato.com i giallorossi avrebbero messo gli occhi sul giovane Francesco Nunziatini, attualmente in forza al Livorno. Il centrocampista classe 2003 al momento ha all’attivo 90 minuti con gli amaranto in Serie C, dove ha dimostrato già la sua grande tecnica e la sua velocità. Anche qui però la concorrenza non manca, visto che su Nunziatini ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina, che monitora la situazione come i giallorossi.