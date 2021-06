Roma, doppia cessione: Pau Lopez e Under al Marsiglia. Oggi incontro per Kostic

I giallorossi stanno trattando con i francesi per il portiere spagnolo, ma anche per il turco. Se parte, pronto lo sprint per il serbo: oggi Pinto ha incontrato l'agente a Milano

La Roma accelera in uscita. Tiago Pinto si sta muovendo con forza e potrebbe chiudere una doppia cessione al Marsiglia. Come riporta 'Sky Sport', infatti, c'è una trattativa in corso con i francesi per Pau Lopez. La base è quella di un prestito oneroso (1-2 milioni) con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, per un totale di 15 milioni. Non solo, perché nei discorsi con l'OM è entrato anche Cengiz Under, di cui i club stanno parlando oltre al portiere spagnolo. Con la cessione del turco, la Roma potrebbe dare l'assalto a Rui Patricio - già in pugno come Xhaka - ma anche a Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Oggi, infatti, c'è stato anche un incontro a Milano tra Tiago Pinto e l'agente del serbo, Fali Ramadani.