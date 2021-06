Roma, dall’Argentina: “Futuro di Ramos dovrebbe essere in Italia con Mourinho”

Un'indiscrezione importante quella che arriva Oltreoceano e che vorrebbe l'ex capitano del Real Madrid di nuovo alla corte dello Special One

Arriva dall'Argentina un'indiscrezione di mercato che riguarda la Roma e Sergio Ramos. La suggestione è di quelle importanti, e vorrebbe l'ex capitano del Real Madrid, da poco svincolatosi dai blancos, prossimo a tornare a lavorare con José Mourinho. Il giornalista e anchorman argentino Ivan Kasanzew si è così espresso sul suo account Twitter : “Il futuro di Sergio Ramos sarebbe in Italia, a Roma, dove rincontrerebbe Mourinho.” Il difensore spagnolo ha già lavorato con lo Special One per 3 stagioni, dal 2010 al 2013 e insieme hanno messo nella bacheca del RealMadrid una Liga Spagnola, una Coppa di Spagna e una Supercoppa Spagnola. Lo scoglio più impegnativo affinché la trattativa per portare a Roma Sergio Ramos è rappresentata dall'ingaggio richiesto dal difensore, che sarebbe pari a 12 milioni di euro. A tal proposito, però, potrebbe entrare in aiuto dei giallorossi, come scrive La Gazzetta dello Sport, gli sconti sul fronte dell’erario introdotti nel 2017 e nel 2019 che prevedono una esenzione ai fini Irpef del 70% redditi per coloro che sono stati residenti all’estero almeno per due anni e che decidono di trasferirsi in Italia per almeno un biennio.