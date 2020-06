Roma, cedere gli esuberi per tenere Zaniolo. Ma Juventus e Tottenham restano alla finestra

Nicolò Zaniolo corre veloce verso il recupero, la prossima settimana di allenamenti dovrebbe essere quella che lo riporterà a lavorare con il gruppo dopo l’infortunio dello scorso 12 gennaio contro la Juventus, ma i rumors di mercato sul futuro del calciatore non si fermano. Come riporta su Twitter il giornalista Nicolò Schira, la Roma non vorrebbe privarsene, ma il destino del 22 giallorosso resta legato a quello dei tanti esuberi presenti in rosa e potrebbe essere sacrificato qualora questi non dovessero partire. Il club lo valuta comunque 70 milioni e su di lui ci sono sempre Juventus, Tottenham. L’Inter, invece, vanta il 15% sulla eventuale futura rivendita.