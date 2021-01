Roma a un passo da Reynolds: prestito con obbligo di riscatto, lunedì si chiude

La Roma ora è vicinissima a Reynolds. La corsa al terzino del Dallas FC adesso vede in pole la società di Trigoria, che ha superato la Juventus. Affare – riporta Sky Sport – in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, per lui quadriennale da 700 mila euro più bonus. Reynolds è stato convinto dal modulo che lo vedrebbe in una posizione più congeniale a lui (è un terzino che ama attaccare) e dal fatto di poter essere subito tesserato dal club giallorosso snza passare dal Benevento se avesse scelto la Juventus. Friedkin ha trattato direttamente con il club americano, complice anche il rapporto che lo lega al patron della franchigia della Mls.