Milik ora è al bivio: deve lasciare Napoli se vuole andare all’Europeo

Arek Milik deve trovare una sistemazione se non vuole saltare l’Europeo. Alla fine di un mercato estivo fra “no” (alla Fiorentina) “ni” (alla Roma, trattativa saltata dopo le visite mediche) e sogni di un “sì” (alla Juve), l’attaccante non ha trovato una nuova squadra.

Evidentemente – riporta Gazzetta.it – nella strategia di Pantak qualcosa non ha funzionato e il muro contro muro con il Napoli non ha giovato soprattutto al suo assistito. Ancora oggi in casa Juventus sarebbero pronti a discutere con l’agente ma solo per un ingaggio in estate a parametro zero. Mentre al giocatore preme trovare una soluzione per andare a giocare subito. Di club in Europa che hanno bisogno di centravanti ce ne sono tanti, ma i soldi sono davvero pochi e comunque le richieste di ingaggio (4 milioni netti a stagione) appaiono un po’ anacronistiche in un movimento internazionale che fatica a restare in piedi senza pubblico e con le entrate dimezzate anche sui diritti tv. Il Napoli resta alla finestra: chiede 15 milioni per chi vorrà prenderlo a gennaio, ma probabilmente sarebbe disposto a trattare se le intenzioni fossero serie. Il problema per Milik è che una soluzione non appare vicina, il tempo passa e lui continua a non giocare.