Milik a gennaio lascia il Napoli. Fiorentina e Roma in agguato

Arek Milik, molto probabilmente, a gennaio lascerà il Napoli. E la Fiorentina rimane dietro alla porta di De Laurentiis: secondo quanto riportato dal “Corriere del Mezzogiorno”, Giuntoli è già al lavoro per far partire il centravanti polacco a gennaio e la Viola resta la pista più concreta. Su Milik, però, anche la Roma ha fatto più di un pensierino: la possibilità di poterlo prendere per una cifra intorno ai 10 milioni piace alla dirigenza giallorossa, che sarebbe pronta a sferrare la zampata vincente nella prossima sessione di mercato invernale, dopo la trattativa saltata in estate. Il Napoli, che ha escluso il calciatore dalle liste per la Serie A, Coppa Italia ed Europa League, ha deciso di portare avanti il braccio di ferro e non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.